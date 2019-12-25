Суд Петербурга дал 8,5 лет строго режима за попытку убийства

Петербургский суд рассмотрел дело двух мужчин, которые пытались убить избиением человека. Однако ему удалось убежать.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (попытка убийства группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, фигуранты находились на балконе общего пользования в доме на Косыгина. Из-за неприязненных отношений с потерпевшим они решили убить его и начали избивать руками и ногами. Однако они не смогли его добить, так как потерпевший смог убежать.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет строгого режима каждому.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отправил под стражу мужчину, забившего человека насмерть.

Фото: Piter.TV