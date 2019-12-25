Суд Петербурга дал 9 лет строгого режима мужчинам-поджигателям

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктам ."а" и "б" части 3 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда группой лиц в отношении группы лиц) и части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в декабре 2021 года фигуранты находились в квартире на улице Константина Заслонова, где пили алкоголь с потерпевшими. Вдруг между ними возник конфликт, и один из обвиняемый набросился на потерпевших, а его сообщник ему помогал.
После этого мужчины облили жидкостью для розжиг комнату и подожгли. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет строгого режима каждому.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга привлек к ответственности мужчину, ударившего шумного соседа по просьбе девушки.
Фото: Piter.TV
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