Суд Петербурга привлек к ответственности мужчину, ударившего шумного соседа по просьбе девушки

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои). Об этом сообщил в объединений пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в июне этого года ответчик находился в коммунальной квартире на набережной реки Карповки. В этот момент он ударил одного из жителей квартиры по лицу, однако, к счастью, серьезных травм никто не получил.
По словам избитого мужчины, он и ответчик соседи в квартире. Вся ссора началась из-за того, что ответчику не понравился шум ремонта соседа в 23:00.
Также во всей ситуации фигурирует девушка, которая тоже живет в этой квартире. Она объяснила, что из-за шума попросила ответчика объяснить, что шум пора прекратить из-за позднего времени.
Мужчина вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в 7 000 рублей.
Ранее сообщалось, что суд в Петербурге вынес приговор по факту смертельного ДТП с участием самоката.
Фото: Piter.TV
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