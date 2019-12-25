Суд Петербурга привлек к ответственности мужчину, ударившего шумного соседа по просьбе девушки

Петербургский суд рассмотрел дело о ремонте в коммунальной квартире, который привел к избиению шумного соседа.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои). Об этом сообщил в объединений пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в июне этого года ответчик находился в коммунальной квартире на набережной реки Карповки. В этот момент он ударил одного из жителей квартиры по лицу, однако, к счастью, серьезных травм никто не получил.

По словам избитого мужчины, он и ответчик соседи в квартире. Вся ссора началась из-за того, что ответчику не понравился шум ремонта соседа в 23:00.

Также во всей ситуации фигурирует девушка, которая тоже живет в этой квартире. Она объяснила, что из-за шума попросила ответчика объяснить, что шум пора прекратить из-за позднего времени.

Мужчина вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в 7 000 рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге вынес приговор по факту смертельного ДТП с участием самоката.

Фото: Piter.TV