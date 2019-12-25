Суд в Петербурге вынес приговор по факту смертельного ДТП с участием самоката

Подсудимая выплатит компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор по факту смертельного ДТП с участием самоката. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 13 ноября 2022 года у дома №31 по Наличной улице. Подсудимая ехала на самокате и сбила женщину. В результате столкновения пострадавшая получила открытую тупую черепно-мозговую травму. Через 10 дней она скончалась в больнице.

Обвиняемая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев. Также женщина выплатит компенсацию морального вреда в 1 млн рублей и сумму материального ущерба в 381 910 рублей.

Ранее мы сообщали, что суд Петербурга вынес приговор хулигану, ходившему по крышам автомобилей.

Фото: Piter.tv