Суд в Петербурге вынес приговор по факту смертельного ДТП с участием самоката

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор по факту смертельного ДТП с участием самоката. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Инцидент произошел 13 ноября 2022 года у дома №31 по Наличной улице. Подсудимая ехала на самокате и сбила женщину. В результате столкновения пострадавшая получила открытую тупую черепно-мозговую травму. Через 10 дней она скончалась в больнице.
Обвиняемая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев. Также женщина выплатит компенсацию морального вреда в 1 млн рублей и сумму материального ущерба в 381 910 рублей.
Ранее мы сообщали, что суд Петербурга вынес приговор хулигану, ходившему по крышам автомобилей.
Фото: Piter.tv
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