Суд Петербурга вынес приговор хулигану, ходившему по крышам автомобилей

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении хулигана, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, весной этого года обвиняемый прыгнул на капот автомобиля, где сделал несколько шагов, а потом перепрыгнул на капот иномарки. Своими действиями хулиган повредил машины и нанес ущерб 42 700 рублей и 55 500 рублей.
Обвиняемый вину признал, возместил ущерб. Оказалось, что он помогает своим бабушке и брату.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга занимается делом о побоях журналистки у здания "ЧВК Вагнер Центра".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все