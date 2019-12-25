Суд Петербурга вынес приговор хулигану, ходившему по крышам автомобилей

Петербургский суд закрыл дело хулигана, который решил походить по автомобилям. Обвиняемый раскаялся и добровольно выплатил сумму ущерба.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении хулигана, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, весной этого года обвиняемый прыгнул на капот автомобиля, где сделал несколько шагов, а потом перепрыгнул на капот иномарки. Своими действиями хулиган повредил машины и нанес ущерб 42 700 рублей и 55 500 рублей.

Обвиняемый вину признал, возместил ущерб. Оказалось, что он помогает своим бабушке и брату.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга занимается делом о побоях журналистки у здания "ЧВК Вагнер Центра".

Фото: Piter.TV