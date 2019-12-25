Суд над мужчиной по обвинению в возбуждении ненависти пройдет в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело, подготовленное обвинение передано в судебные инстанции для полноценного судебного рассмотрения.

Во Всеволожском районе Ленобласти 35-летнего мужчину ожидает судебное разбирательство по обвинениям в действиях, направленных на разжигание вражды и унижение человеческого достоинства по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба ССУ СК РФ по Петербургу.

Предварительно установлено, что мужчина, проживающий в Кудрово, выложил в открытом доступе на странице социальной сети "ВКонтакте" контент, содержащий призывы к возбуждению ненависти и ущемлению прав определенной этнической группы, сопровождаемые оправдания и популяризацией насильственных мер в отношении этих лиц.

Возбуждено уголовное дело, подготовленное обвинение передано в судебные инстанции для полноценного судебного рассмотрения.

Фото: Piter.TV