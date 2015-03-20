Почти 70 судебных заседаний по делам о Чебурашке состоялось в Петербурге за год

Комментируя ситуацию, аналитики подчёркивают условность разделения образов классического и современного Чебурашки.

В 2025 году Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел 69 дел, касающихся незаконного использования образа Чебурашки, сообщает издание "Деловой Петербург". Во всероссийском масштабе количество аналогичных споров измеряется тысячами случаев, и релиз фильма "Чебурашка-2" в январе 2026 года способен вызвать новый всплеск судебных тяжб.

Истцами по подобным делам выступают две крупные компании: АО "Киностудия „Союзмультфильм"", защищающая права на традиционный рисунок Чебурашки, и АО "ВБД групп", владеющая правами на трехмерную версию персонажа из современных экранизаций.

Судебная практика выявляет существенные различия в стратегии взыскания компенсаций каждой стороной. Киностудия "Союзмультфильм" преимущественно запрашивает компенсации в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей, однако судьи часто сокращают выплату до диапазона 10–25 тысяч рублей ввиду низкой стоимости контрафакта, например, брелоков. Напротив, компания "ВБД групп" прибегает к иной методологии расчета: заявленная компенсация основывается на двойной стоимости лицензионного договора, подкрепленного доказательствами, что ведет к значительному увеличению средней суммы иска — примерно до 83 тысяч рублей, оспаривать которую оказывается затруднительно.

Комментируя ситуацию, аналитики подчёркивают условность разделения образов классического и современного Чебурашки: персонаж плавно трансформировался из советского наследия в цифровой символ эпохи, совмещая ностальгию старшего поколения и запросы молодежи. Успех кинолент ("Чебурашка") спровоцировал расцвет нелегального производства товаров, следствием чего стал стремительный рост судебных исков — с 2 тысяч в 2023 году до 4,3 тысяч в 2024 году только от киностудии "Союзмультфильм". Таким образом, эксперты ожидают пик судебных баталий между правообладателями и предпринимателями в 2027 году, после релиза нового эпизода франшизы.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга попросил суд о воспитательной беседе с Петром Гуменником.

Фото: Piter.TV