  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:12
115
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца, напавшего с ножом на инспектора ГИБДД в Колпино, отправили в психбольницу

0 0

Ранее мужчина заявлял, что не помнит обстоятельств нападения.

Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение петербуржца, признанного виновным в нападении с ножом на инспектора ГИБДД в Колпино. Подробности рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В итоге суд применил к мужчине принудительные меры медицинского характера в виде лечения в стационаре психиатрической больницы.

Ранее мужчина заявлял, что не помнит обстоятельств нападения. По версии следствия, утром 25 сентября 2023 года петербуржец в Колпино умышленно нанёс не менее пяти ударов ножом в живот и шею находящемуся у патрульного автомобиля старшему инспектору ДПС.

Видео: ГСУ СК РФ по СПб (архив)

Теги: гибдд, колпино, нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии