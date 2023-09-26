Арестован мужчина, обвиняемый в нападении на сотрудника ГИБДД в Колпино

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 25 сентября около остановки общественного транспорта в городе Колпино 35-летний обвиняемый подбежал к инспектору ДПС и нанёс ему несколько ударов ножом. Потерпевший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчине предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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