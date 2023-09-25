Появилось видео нападения на сотрудника ДПС в Колпино

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего подозреваемого.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника ГИБДД. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения, кадры выложила пресс-служба СК.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

По версии следствия, 25 сентября около остановки общественного транспорта в Колпино подозреваемый подбежал к старшему инспектору и внезапно нанёс ему несколько ударов ножом. Потерпевший госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи продолжают расследование.

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