Петербурженку осудят за поврежденные ногами иномарки

Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Петербурженка предстанет перед судом за то, что "избила" ногами припаркованные иномарки. Подробности сообщила прокуратура Фрунзенского района.

По данным прокуратуры, 29-летняя уроженка Хабаровского края обвиняется в повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений.

По версии следствия, в период с 8 по 9 ноября 2023 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов ногами по трем автомобилям, припаркованным у домов 40 и 39 корп. 1 лит. А по ул. Олеко Дундича. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё один петербуржец предстанет перед судом за разбитое лопатой лобовое стекло.

Видео: прокуратура Петербурга