Благотворительность помогла мужчине избежать штрафа за зажженный файер на площади Труда

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности трех мужчин, которые 2 июня жгли файеры из окон автомобиля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд счел, что такое поведение — это неуважение к обществу и нарушение общественного порядка. Намику Сафарову и Исламу Раджабову назначили штраф в 500 рублей. Агилю Абдуллазаде удалось отделаться замечанием, так как он добровольно пожертвовал 5 тыс. рублей в благотворительный фонд Константина Хабенского.
Все нарушители находились на месте пассажиров.
Ранее Piter.TV показал, как десятки людей с зажженными файерами вышли на улицу Белинского.
Фото: Википедия / А.Савин
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