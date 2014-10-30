  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благотворительность помогла мужчине избежать штрафа за зажженный файер на площади Труда
Сегодня, 13:48
103
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Благотворительность помогла мужчине избежать штрафа за зажженный файер на площади Труда

0 0

Пассажир зажег дымовую шашку и высунул ее из окна машины во время движения.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности трех мужчин, которые 2 июня жгли файеры из окон автомобиля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд счел, что такое поведение — это неуважение к обществу и нарушение общественного порядка. Намику Сафарову и Исламу Раджабову назначили штраф в 500 рублей. Агилю Абдуллазаде удалось отделаться замечанием, так как он добровольно пожертвовал 5 тыс. рублей в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Все нарушители находились на месте пассажиров. 

Ранее Piter.TV показал, как десятки людей с зажженными файерами вышли на улицу Белинского. 

Фото: Википедия / А.Савин

Теги: суд, файер, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии