Благотворительность помогла мужчине избежать штрафа за зажженный файер на площади Труда

Пассажир зажег дымовую шашку и высунул ее из окна машины во время движения.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности трех мужчин, которые 2 июня жгли файеры из окон автомобиля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд счел, что такое поведение — это неуважение к обществу и нарушение общественного порядка. Намику Сафарову и Исламу Раджабову назначили штраф в 500 рублей. Агилю Абдуллазаде удалось отделаться замечанием, так как он добровольно пожертвовал 5 тыс. рублей в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Все нарушители находились на месте пассажиров.

Ранее Piter.TV показал, как десятки людей с зажженными файерами вышли на улицу Белинского.

Фото: Википедия / А.Савин