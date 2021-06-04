Десятки людей с зажженными файерами вышли на улицу Белинского

Шоу устроили в 23-м часу.

Вечером 3-го июля группа людей зажгла файеры в центре Петербурга. Некоторым шоу мешало проехать по проезжей части, так как часть граждан вышла на дорогу.

По информации "Фонтанки.ру", толпа собралась у бара на улице Белинского, 3. Люди могли праздновать день рождения бара. На место приехала полиция.

Автор видео петербуржцев с файерами написала о том, что шоу могло быть приурочено к матчу Чемпионата мира по хоккею.

Узнаю о промежуточных результатах хоккея на улице. Россия - Канада 1:1. написала фотограф.

Накануне сборная Россия проиграла сборной Канаде в 1/4. В итоге счет составил 1:2.

Видео: Instagram / elisabtm