Суд отправил на лечение женщину, которая била и кусала своих детей в Приморском районе

Женщине казалось, что она заботится о детях.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, которая применяла насилие к своих малолетним детям. Об этом 18-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

С 1-го ноября 2018 года по июнь 2019-го года петербурженка кусала детей 2015 и 2017 годов рождения, била их, оскорбляла. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В суде обвиняемая не признала свою вину. Она отметила, что иногда била детей, но небольно, ставила в угол, но при этом заботилась о них, покупала игрушки и продукты.

Один из свидетелей рассказал, что подсудимая могла наказать детей за то, что они просят много еды. Ребенок тоже дал показания. По его словам, родители любят пить водку. Его госпитализировали из-за того, что женщина его избила. Мальчик хотел бы остаться в больнице, так как там есть машинки.

Суд постановил отправить женщину на принудительное лечение в медицинской организацию, которая оказывает психиатрическую помощь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский суд не стал заключать под стражу медсестру по делу о привязанном колготками ребенке.

Фото: Pexels