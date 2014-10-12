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Суд отправил на лечение женщину, которая била и кусала своих детей в Приморском районе
Сегодня, 16:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд отправил на лечение женщину, которая била и кусала своих детей в Приморском районе

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Женщине казалось, что она заботится о детях.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, которая применяла насилие к своих малолетним детям. Об этом 18-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

С 1-го ноября 2018 года по июнь 2019-го года петербурженка кусала детей 2015 и 2017 годов рождения, била их, оскорбляла. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

В суде обвиняемая не признала свою вину. Она отметила, что иногда била детей, но небольно, ставила в угол, но при этом заботилась о них, покупала игрушки и продукты. 

Один из свидетелей рассказал, что подсудимая могла наказать детей за то, что они просят много еды. Ребенок тоже дал показания. По его словам, родители любят пить водку. Его госпитализировали из-за того, что женщина его избила. Мальчик хотел бы остаться в больнице, так как там есть машинки.

Суд постановил отправить женщину на принудительное лечение в медицинской организацию, которая оказывает психиатрическую помощь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский суд не стал заключать под стражу медсестру по делу о привязанном колготками ребенке. 

Фото: Pexels 

Теги: дети, истязание, принудительное лечение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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edinores
Сегодня 17:18

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
edinores
Сегодня 17:18

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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