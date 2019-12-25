Петербургский суд не стал заключить под стражу медсестру по делу о привязанном колготками ребенке

Женщине нельзя будет выходить ночью из дома и общаться с коллегами.

Василеостровский районный суд не стал заключать под стражу медсестру из Детской инфекционной больницы №3, которая может быть причастна к лишению свободы 3-летнего малыша. Ребенка привязали колготками к стулу. Ситуация привела к уголовному делу.

Как сообщила 24-го сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, органы следствия просили заключить под стражу Елену Соловьеву, но суд запретил женщине совершать определенные действия до 23 ноября. Например, выходить из дома в период с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Петербурга, посещать больницу, в которой она работала, а также общаться с ее сотрудниками. Исключение составляет администрация учреждения. Также запрет распространяется на общение с сотрудниками СПб ГКУ "Психоневрологический дом ребенка №8".

Женщина обвиняется в незаконном ограничения свободы человека. Она не согласна с предъявленным ей обвинением. По версии следствия, привязка колготками была постоянной мерой, которой применяли к ребенку. Его привязывали не только к детскому стулу, но и к кровати. О том, как обращаются с малышом, стало известно в середине сентября. Мальчик находится в стационаре на длительном лечении.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина объяснила произошедшее нехваткой персонала. Омбудсмен задумалась о том, что необходимы поправки в законодательстве.

Фото: ВКонтакте / Анна Митянина