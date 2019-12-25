Петербурженке, случайно зарезавшей мужа в прошлом году, назначили наказание

Подсудимая признала вину. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Во вторник, 28 декабря, Выборгский районный суд огласил приговор в отношении петербурженки, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; наказывается исправительными работами, либо ограничением свободы, либо лишением свободы до двух лет).

Известно, что в ночь с 29 на 30 сентября подсудимая находилась дома в квартире на Большом Сампсониевском проспекте и, в ходе внезапно возникшего конфликта, по небрежности, взяла для устрашения и запугивания в свою левую руку нож и нанесла им не менее 1 удара в область левого бедра своему супругу. Смерть мужа наступила на месте колото-резанной раны с повреждением крупного кровеносного сосуда.

Женщина призналась и раскаялась в содеянном,.

Оказалось, что 29 числа ее муж с самого утра пил спиртное, даже занял у брата денег, чтобы купить еще. На уговоры супруги перестать пить муж не реагировал. В один момент подсудимая забрала бутылку, однако муж разозлился и попытался замахнуться на нее, но, почувствовав это, она обернулась, держа в руках нож. Тогда пьяный мужчина замахнулся ногой, а подсудимая нанесла удар. Потерпевший сел на диван, отказался от скорой помощи, он сам пережал себе ногу и залил рану перекисью водорода, отчего кровотечение уменьшилось. Далее покурил, лег спать, но на утро уже не проснулся.

Нож, которым было нанесено ранение, вымыла и спрятала дочь в коридоре 2 этажа дома.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Фото: Piter.tv