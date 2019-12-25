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Суд Петербурга отобрал тигра у сотрудника московского цирка, который устроил с ним фотосессию
Сегодня, 11:37
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Суд Петербурга отобрал тигра у сотрудника московского цирка, который устроил с ним фотосессию

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Михаил Зарицкий дрессирует тигров и организует с ними прогулки по Москве.

Дзержинский районный суд оштрафовал дрессировщика, который приобрел белого тигренка и использовал его для фотосессий. Во время проверки Михаил Зарецкий предоставил удостоверение сотрудника Московского цирка Никулина. Об этом 12 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Животное увидели в Стрельне. Его владелец показал договор безвозмездной передачи животного Ялтинским зоопарком "Сказка" и ветеринарную книжку тигренка Шанель. Зарецкий сказал представителю Роспотребнадзора, что просто выгуливает хищника. 

Как стало известно, мужчина приобрел тигра 25-го мая. По закону Шанель входит в список животных, которых нельзя содержать дома, если оно было куплено после 1-го января 2020 года. 

Суд оштрафовал Зарецкого на 3 тыс. и конфисковал детеныша. Отметим, что это уже вторая подобная история за последнюю неделю. 

Фото: Instagram / @mihail_tiger

Теги: домашнее животное, тигр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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