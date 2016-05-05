Суд назначил трем грабителям из Шушар по 7-8 лет лишения свободы

Обвиняемые напали на супругов в их квартире, вооружившись баллончиками с газом.

Суд Пушкинского района Северной столицы огласил приговор по делу о разбое трем мужчинам – Артему Сергееву, Сергею Надеждину и Алексею Карандухову. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что трое обвиняемых не позднее 20:30 17 декабря 2023 года вступили в преступный сговор с целью ограбления жителя Шушар. Преступники распределили роли, вооружились баллончиками с газом и предметом, конструктивно похожим на автомат.

После этого мужчины направились по Московскому шоссе в сторону поселка Шушары, где впоследствии выследили свою жертву. Дождавшись, когда она будет внутри дома, обвиняемые надели шапки-маски и отключили свет в квартире потерпевшего. Затем грабители ворвались в квартиру, где стали требовать с пострадавшего 100 тыс. рублей наличными и угрожать ему расправой.

Пострадавшему удалось вместе с супругой перебраться в отдельную комнату и закрыться в ней, чтобы позвонить в полицию. Только после этого грабители скрылись с места преступления.

Суд назначил наказание: Сергееву и Карандухову – 8 лет в ИК строгого режима, каждому. Надежину – 7 лет в ИК строгого режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV