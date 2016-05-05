Петербурженка отдала свыше полмиллиона рублей за фиктивную турпоездку

Женщина стала жертвой рецидивистки, промышляющей обманом в сфере оказания туристических услуг.

Куйбышевский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Екатерины Васильевой, признанной виновной по статье 159 УК РФ (Мошенничество), – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено в суде, подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере туризма, промышляла обманом обратившихся к ней клиентов. Женщину судят за обман и хищение средств у женщины при заключении фиктивного договора об организации условий отдыха. Васильева убедила жительницу Петербурга отдать 560 тыс. рублей, после чего оборвала с ней контакты.

Как отмечают в пресс-службе, фигурантка дела до этого уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные преступления. Суд назначил Васильевой наказание в виде лишения свободы в ИК общего режима на 6,5 лет, однако на оглашении приговора обвиняемой не было.

Васильеву необходимо было взять под стражу в зале суда, но на оглашение женщина не явилась, в связи с чем объявлена судом в розыск. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что на счет участника СВО вернули незаконно списанные 190 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры Петербурга.

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