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Конфликт из-за воспитания детей между отцом и бабушкой привел к уголовному делу
Сегодня, 10:47
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Конфликт из-за воспитания детей между отцом и бабушкой привел к уголовному делу

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Женщина получила легкие ранения.

Суд назначил наказание Эдуарду Загорскому, который несколько раз ударил ножом в плечо пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Суд установил, что 24 ноября 2020-го года между Загорским и его 67-летней женщиной произошел конфликт. Пенсионерка является матерью его погибшей гражданской жены. Ссора случилась из-за разногласий в воспитании двоих детей. Мужчина несколько раз ударил женщину в плечо, ранения оказались легкими. 

Суд назначил Эдуарду Загорскому наказание в виде 3 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев. Также он выплатит пострадавшей 100 тысяч рублей. Пока что приговор не вступил в законную силу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участник дорожного конфликта обстрелял машину оппонента из пейнтбольного ружья на юге Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: воспитание детей, исправительные работы, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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