Суд наказал оператора аттракциона "Бустер", по вине которого погиб человек

Виновница трагедии выплатила компенсацию близким погибшего.

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении оператора аттракциона "Бустер", по вине которого погиб человек. Другой сотрудник ударился об аттракцион, травма оказалась смертельной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Трагедия произошла 6-го июня в парке аттракционов "Диво остров". Тамара Тимохина допустила на территорию к пульту управления сотрудника, вела с ним беседу и запустила катание. В этот момент сотрудник выходил с территории и получил удар "Бустера" в голову. Мужчина скончался 22-го июня в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Тимохина признала свою вину и принесла извинения. Она возместила ущерб в размере 130 тыс. рублей и моральный вред в размере 500 тыс. рублей. Суд прекратил уголовное дело в отношении женщины и назначил штраф в 20 тыс. рублей.

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