В "Диво Острове" опровергли падение ребенка с горки

Инцидент произошел с 7-летним ребенком.

В руководстве "Диво Острова" опровергли информацию о том, что 24 мая 2022 года в парке с горки высотой 2,5 метра упал ребенок, после чего ему потребовалась госпитализация. Об этом на следующий день после инцидента писал Piter.tv со ссылкой на информацию ИА "Агентство журналистских расследований".

В ЧУК "ПКиО "Северная Венеция" сообщили о том, что на самом деле события обстояли немного иначе.

24.05.2022 года 7-ми летний ребенок находился со своей мамой на территории Парка аттракционов "Диво-остров", мальчик залез на крышу кассового павильона, откуда упал. С горки данный ребенок не падал. говорится в сообщении.

О дальнейшем состоянии ребенка не сообщается.

Фото (носит иллюстративный характер): ВКонтакте / Мария Зуева