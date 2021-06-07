Медики рассказали о состоянии мужчины, которого ударило аттракционом на "Диво-острове"

Он остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Стало известно о состоянии мужчины, который накануне травмировался в парке аттракционов "Диво-остров" на Крестовском острове. Пострадавший остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили 78.ru в пресс-службе Мариинской больницы.

На данный момент мужчина так и не приходил в себя. Была проведена операция, однако медики не исключают, что придется делать еще одну.

Несчастный случай произошел 6 июня. Сотрудник парка нарушил правила безопасности и зашел за ограждение работающего аттракциона "Бустер". Сооружение ударило мужчине по голове и откинуло его на ступеньки. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

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