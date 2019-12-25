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Суд назначил условный срок мужчине, который матерился и разбил стекло поезда на Московском вокзале
Сегодня, 13:28
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Суд назначил условный срок мужчине, который матерился и разбил стекло поезда на Московском вокзале

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Подсудимый возместил ущерб, нанесенный "Федеральной пассажирской компании".

Смольнинский районный Петербурга огласил приговор Сергею Филатову, который устроил дебош на платформе Московского вокзала. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 августа.

Суд установил, что 13-го июня 2021-го года Филатов находился в нетрезвом состоянии у поезда, который должен был отправиться из Петербурга в Самару. Мужчина нецензурно выражался в адрес начальника поезда, ударил по тамбурной двери, из-за чего разбилось стекло. После отправления поезда "выступление" закончилось. 

Подсудимый признал свою вину и раскаялся, возместил ущерб. Суд назначил лишение свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что забронировать камеру хранения на вокзалах Петербурга теперь можно по QR-коду. 

Фото: Piter.TV

Теги: вокзал, платформа, хулиганство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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