Суд назначил условный срок мужчине, который матерился и разбил стекло поезда на Московском вокзале

Подсудимый возместил ущерб, нанесенный "Федеральной пассажирской компании".

Смольнинский районный Петербурга огласил приговор Сергею Филатову, который устроил дебош на платформе Московского вокзала. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 августа.

Суд установил, что 13-го июня 2021-го года Филатов находился в нетрезвом состоянии у поезда, который должен был отправиться из Петербурга в Самару. Мужчина нецензурно выражался в адрес начальника поезда, ударил по тамбурной двери, из-за чего разбилось стекло. После отправления поезда "выступление" закончилось.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся, возместил ущерб. Суд назначил лишение свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что забронировать камеру хранения на вокзалах Петербурга теперь можно по QR-коду.

Фото: Piter.TV