Забронировать камеру хранения на вокзалах Петербурга теперь можно по QR-коду

Бесконтактно камеру хранения можно выбрать на всех вокзалах города.

На петербургских вокзалах теперь можно забронировать и оплатить автоматическую камеру хранения по QR-коду. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем Telegram-канале.

Воспользоваться камерами в бесконтактном режиме можно на Московском, Ладожском, Финляндском, Балтийском, Витебском вокзалах и Ленинградском вокзале в Москве. Необходимо будет отсканировать QR-код, выбрать ячейку, затем забронировать и оплатить ее.

Ранее стало известно, какой вокзал больше всего востребован в Петербурге в 2021 году.

Фото: Telegram / СПб-Главный