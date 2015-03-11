  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Забронировать камеру хранения на вокзалах Петербурга теперь можно по QR-коду
Сегодня, 10:41
59
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Забронировать камеру хранения на вокзалах Петербурга теперь можно по QR-коду

0 0

Бесконтактно камеру хранения можно выбрать на всех вокзалах города.

На петербургских вокзалах теперь можно забронировать и оплатить автоматическую камеру хранения по QR-коду. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем Telegram-канале.

Воспользоваться камерами в бесконтактном режиме можно на Московском, Ладожском, Финляндском, Балтийском, Витебском вокзалах и Ленинградском вокзале в Москве. Необходимо будет отсканировать QR-код, выбрать ячейку, затем забронировать и оплатить ее. 

Ранее стало известно, какой вокзал больше всего востребован в Петербурге в 2021 году.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Теги: qr код, вокзал, камера хранения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии