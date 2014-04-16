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Стало известно, какой вокзал больше всего востребован в Петербурге в 2021 году
Сегодня, 14:42
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Стало известно, какой вокзал больше всего востребован в Петербурге в 2021 году

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По сравнению с 2020-м годом пассажиропоток заметно вырос.

Пассажиропоток на петербургских вокзалах вырос вдвое по сравнению с 2020-м годом. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем Telegram-канале.

За семь месяцев 2021-го года на вокзалах побывало около 20 млн человек. Самым популярным оказался Московский вокзал (5,8 млн пассажиров). За ним идет Финляндский — 3,7 млн пассажиров, Балтийский — 3,4 млн пассажиров. Меньше всего человек посетили Ладожский вокзал — 1,5 млн пассажиров. Данные по Витебскому вокзалу не приведены. 

Напомним, что теперь в пиковые часы пассажиры метрополитена могут попасть на Финляндский вокзал из вестибюля метро.

Фото: Piter.TV

Теги: вокзал, пассажиропоток, пассажиры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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