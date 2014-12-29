Пассажиры станции метро "Площадь Ленина" смогут напрямую попасть на Финляндский вокзал

Пассажирам станции метро "Площадь Ленина" не придется выходить на улицу, чтобы попасть на Финляндский вокзал в пиковые часы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
Пассажиры смогут напрямую попасть из вестибюля в вокзал с 24 июля в период значительного увеличения пассажиропотоков, то есть в пиковые часы.
Решение было принято с учетом пожелания граждан, которые хотят быстрее проходить на вокзал. Перед выходом со станции выставят дополнительные посты подразделения транспортной безопасности.
Из-за высокого пассажиропотока на железнодорожном транспорте было назначено дополнительно 16 поездов на Финляндском направлении. Летом электричками воспользовались 19,8 млн человек, что на 8 млн человек больше, чем в прошлом году.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что с Финляндского вокзала 24-25 июля пустят дополнительные электрички.
Фото: Piter.TV
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