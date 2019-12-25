В Петербурге перед судом предстанет женщина за махинации при устройстве ребенка в школу

Уголовное дело в отношении обвиняемой передали в мировой суд.

В Петербурге перед судом предстанет мать первоклассницы. Суд рассмотрит дело о подделке документов. По версии следователей, женщина подделала свидетельство о регистрации, чтобы её дочь пошла в желаемую школу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии суда, женщина, желая устроить ребенка в 1-й класс на 2021-2022 годы, подала заявление в гимназию Петроградского района о зачислении, приложив копию заведомо подложного свидетельства о регистрации.

Уголовное дело в отношении обвиняемой передали в мировой суд.

Ранее в Петербурге ещё две женщины хотели устроить детей в школу по подложным документам.

Фото: Piter.tv