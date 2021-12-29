Петербурженки отдали детей в школу по поддельным документам

Дело рассмотрит Петроградский районный суд.

В Петроградском районе Петербурга будут судить двух женщин, которые подделали документы своих детей для зачисления их в школу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, две петербурженки приобрели подложные свидетельства о регистрации на территории Петроградского района. Сделали они это для того, чтобы их детей зачислили в конкретную школу.

В отношении женщин возбудили уголовные дела по статье "Использование заведомо подложного документа". Дело рассмотрит Петроградский районный суд.

Также одного петербуржца обвинили в получении чужой посылки по поддельному паспорту.

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