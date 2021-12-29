  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца обвинили в получении чужой посылки по поддельному паспорту
Сегодня, 11:14
133
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца обвинили в получении чужой посылки по поддельному паспорту

0 0

В посылке были четыре видеокарты стоимостью более 308 тысяч рублей.

Петербуржца будут судить за то, что он по поддельному паспорту забрал чужую посылку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. По версии правоохранителей, в октябре 2021 года в отделении транспортной компании "СДЭК" мужчина предъявил поддельный паспорт и получил четыре видеокарты стоимостью более 308 тысяч рублей.

Данные действия расценили как мошенничество в крупном размере. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

В конце прошлого года в Петербурге пенсионерка потеряла более 2 млн, играя на брокерской площадке.

Фото: Piter.tv

Теги: посылка, сдэк, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии