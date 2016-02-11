В Петербурге пенсионерка потеряла более 2 млн, играя на брокерской площадке

Она попыталась вывести заработанные деньги со своего счета, но ничего не вышло.

В Петербурге пенсионерка потеряла более двух миллионов рублей при попытке заработать на брокерской площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 13 декабря ей пришло сообщение на мобильный телефон с предложением заработать, играя на брокерской площадке, ответив "да" на sms-сообщение. Затем ей позвонила неизвестная женщина и пояснила, что необходимо скачать приложение биржа "Garantex", зарегистрироваться и внести все свои данные.

Пенсионерка всё так и сделала, а также вносила в приложение деньги со своего банковского счета. Женщина 25 декабря попыталась вывести заработанные деньги со своего счета, но ничего не вышло. Ущерб составил 2 050 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту "Мошенничество".

Ранее еще одна пенсионерка передала мошенникам в Петербурге 800 тысяч рублей в полотенце.

Фото: Piter.tv