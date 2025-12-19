В Петербурге будут судить закладчицу, которую задержали с мефедроном

Она расфасовала наркотик в 39 свертков и планировала сбыть их через закладки.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют п. "б" ч. 3 ст. 228.1, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемая получила от соучастника более 54 граммов мефедрона. Она расфасовала наркотик в 39 свертков и планировала сбыть их через закладки. Во время задержания у девушки также нашли запрещенные вещества.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга. Соучастник должен был искать наркотические средства и передавать их подсудимому.

Фото: Piter.TV