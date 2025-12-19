Пьяного водителя Range Rover будут судить в Петербурге

Мужчину остановили около дома 10 по Плесецкой улице.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В сентябре 2025 года он был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования сотрудника Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования. Через два месяца мужчина вновь сел за руль Range Rover в нетрезвом виде, сообщили в надзорном ведомстве 6 февраля.

Пьяного водителя остановили около дома 10 по Плесецкой улице и отстранили от управления машиной. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV