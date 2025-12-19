Водителя Mercedes без прав будут судить в Петербурге

На Пискаревском проспекте злоумышленник врезался в припаркованную машину и скрылся с места ДТП.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.3 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре 2025 года фигурант вел автомобиль Mercedes. Ранее его дважды привлекали к ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ и лишали прав. На Пискаревском проспекте злоумышленник врезался в припаркованную машину и скрылся с места ДТП.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

