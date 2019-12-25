Организаторы 10 подпольных игорных клубов отделались условными сроками

Изначально в деле фигурировало более 20 человек.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговоры организаторам незаконных азартных игр. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в деле фигурировали пять человек.

Изначально фигурантами дела о подпольном казино были 22 человека, но суд прекратил дело в отношении них из-за истечения сроков давности. В 2015 году эти люди под руководством ныне осужденных организовали по нескольким адресам в Петербурге подпольные игорные заведения с автоматами. Соучастники использовали сайт, где публиковали отчетность о доходах и расходах заведений: ежедневный заработок подпольщиков составлял до 60 тысяч рублей, а в среднем со всех 10 клубов – порядка 4 млн рублей.

Суд оправдал всех фигурантов по статье об организации преступного общества, поскольку не нашел в действиях состава преступления. Однако организаторы клубов получили свои наказания в зависимости от количества эпизодов: Алексей Варыгин, Михаил Дубенской, Яков Зеленской, Мария Кудрявцева получили по два года лишения свободы условно, Александр Петров получил год и 8 месяцев условно.

Ранее мы писали, что военного из Петербурга осудили за "самоволку" и вымогательство с кражей.

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