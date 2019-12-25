Военного из Петербурга осудили за "самоволку" и вымогательство с кражей

В деле фигурировал и подельник военнослужащего из простых граждан.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Запиру Зайнулаеву и гражданину Садрудину Абдулаеву, признанным виновными в грабеже, вымогательстве, самовольном оставлении места службы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что Зайнулаев, решив временно уклониться от обязанностей по службе, без уважительных причин не явился к сроку на службу при переводе в другую войсковую часть. Вместо этого мужчина полгода проводил время в Петербурге как хотел. Кроме того, в марте-апреле текущего года Зайнулаев вместе с Абдулаевым и еще одним неустановленным лицом решили обогатиться путем вымогательства денег у одного мужчины. Подельники приехали к дому своей жертвы на арендованных автомобилях, пострадавший сел в машину к Абдулаеву, а Зайнулаев с третьим соучастников в этот момент представились сотрудниками полиции и сымитировали задержание водителя и пассажира. Один из злоумышленников сымитировал личный обыск Абдулаева и посадил его в другой автомобиль как якобы задержанного, и на этой машине подельники последовали за иномаркой, в которой были липовый полицейский Зайнулаев и их жертва.

Злоумышленники угрожали потерпевшему подбрасыванием наркотиков и применением насилия и потребовали передать им 300 тысяч рублей. Кроме того, у жертвы отобрали телефон стоимостью 75 тысяч рублей.

Подсудимые вину не признали, пояснив, что не требовали у пострадавшего денег и не применяли насилие, а деньги тот дал сам. Телефон, как заявили подсудимые, они тоже не крали – гаджет якобы остался в одном из автомобилей. Суд назначил Абдулаеву два года лишения свободы в колонии общего режима, а Зайнулаеву – четыре года.

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Фото: Piter.TV