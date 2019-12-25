В Петербурге осужден курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 600 тыс. рублей

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он был обвинен в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте 2025 года фигурант прибыл к дому на Бухарестской улице, где забрал у 76-летней женщины денежные средства в размере свыше 595 тыс. рублей. Аферисты убедили потерпевшую снять и "задекларировать" накопления, подсудимый действовал как курьер. За совершение преступления ему заплатили 12 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима и со штрафом в 100 тыс. рублей. Помимо этого, пенсионерка получит компенсацию материального ущерба.

