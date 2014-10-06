В Петербурге будут судить мужчину, который продал пенсионерке искусственную шубу под видом норковой

Женщина поверила аферисту и отдала ему 60 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 24 марта в надзорном ведомстве.

В ноябре 2025 года фигурант подошел к пожилой женщине, которая шла из магазина по Счастливой улице. Во время разговора он предложил проводить ее до квартиры, но это было сделано из корыстных побуждений: в жилище пенсионерки злоумышленник предложил ей купить "норковую" шубу за 60 тыс. рублей. Потерпевшая согласилась. На деле шуба изготовлена из искусственного меха и не подлежит сертификации.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

