Перед судом в Кингисеппе предстанет предприниматель, в кафе которого произошел пожар с пострадавшими

Взорвались три газовых баллона.

В Кингисеппе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 219 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 24 июня.

В феврале в кафе в Усть-Луге произошло возгорание со взрывом трех газовых баллонов. Пострадали двое посетителей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новой Ладоге сгорел частный дом площадью 60 "квадратов".

Фото: Piter.TV