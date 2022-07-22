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Перед судом в Кингисеппе предстанет предприниматель, в кафе которого произошел пожар с пострадавшими
Сегодня, 10:57
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Перед судом в Кингисеппе предстанет предприниматель, в кафе которого произошел пожар с пострадавшими

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Взорвались три газовых баллона.

В Кингисеппе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 219 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 24 июня. 

В феврале в кафе в Усть-Луге произошло возгорание со взрывом трех газовых баллонов. Пострадали двое посетителей. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Новой Ладоге сгорел частный дом площадью 60 "квадратов". 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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