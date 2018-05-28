В Новой Ладоге сгорел частный дом площадью 60 "квадратов"

Частный дом площадью 60 квадратных метров, находившийся в переулке Александра Невского в Новой Ладоге, полностью выгорел ночью 23 июня. Об этом сообщает 78.ru. Причиной разрушения стала крыша, обрушившаяся вследствие сильного пожара.
Звонок о произошедшем поступил спасателям в 01:37, а уже в 01:50 пожар был успешно локализован.
Пока неизвестно о наличии пострадавших либо погибших. После локализации огня продолжается работа по дополнительному охлаждению строения водой и разбора остатков конструкций.
Инцидент ликвидировали силы дежурных смен пожарной охраны региона — расчеты 121-й и 148-й пожарных частей Ленинградской области.
Ранее мы сообщили о том, что пожарный поезд отправили на тушение гаражного кооператива в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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