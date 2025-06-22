Пожарный поезд отправили на тушение гаражного кооператива в Петербурге

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и подсчитывается ущерб от пожара.

В это воскресенье, 22 июня, в гаражном кооперативе рядом с железнодорожным перегоном Полюстрово-Пискаревка вспыхнул масштабный пожар площадью около 500 квадратных метров. Для ликвидации возгорания 1-БИС ранга сложности были привлечены силы МЧС и специализированный пожарный поезд Октябрьской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, поезд оперативно прибыл на место и обеспечил пожарных 180 тоннами воды и 2,5 тоннами пенообразователя, что позволило усилить тушение на труднодоступном участке. Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, оперативно прибывший на место ЧП, заявил, что возгорание локализовано и ситуация находится под контролем.

По данным ОЖД, инцидент не повлиял на движение поездов - железнодорожная инфраструктура не пострадала, угрозы для путей и оборудования нет. На месте продолжают работать спасатели МЧС. Роспотребнадзор сообщил, что в ходе мониторинга воздуха превышений опасных концентраций веществ не обнаружено.

Ранее Piter.TV сообщал, что агрессивную толпу велосипедистов на Васильевском острове задержала полиция.

Фото и видео: Telegram / Андрей Хорт, лава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга