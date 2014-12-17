Двух хакеров, от действий которых пострадали девять человек, будут судить в Петербурге

Обвиняемые через взломанные аккаунты "Госуслуг" оформляли на потерпевших кредиты в микрофинансовых организациях.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя и 21-летнего уроженца Псковской области. Им вменяют ч. 3 ст. 272 и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве.

В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года обвиняемые через взломанные аккаунты "Госуслуг" оформляли на потерпевших кредиты в микрофинансовых организациях. Также злоумышленники регистрировали от их имен личные кабинеты на маркетплейсе, где в рассрочку оформляли дорогую технику. Жертвами стали девять человек, общая сумма ущерба составила свыше 450 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга дроп мошенников вернет пенсионеру почти 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV