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Похитивший у петербуржцев 10 млн рублей дроп отправлен в колонию на 5 лет
Сегодня, 12:44
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Похитивший у петербуржцев 10 млн рублей дроп отправлен в колонию на 5 лет

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Фигурант, находясь в составе группировки, работал курьером мошенников.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 20 июля. 

В прошлом году фигурант, находясь в составе группировки, работал курьером мошенников. Аферисты звонили своим жертвам и представлялись сотрудниками "Госуслуг", Росфинмониторинга или полицейскими, а затем вынуждали передавать накопления. Всего злоумышленник забрал у потерпевших около 10,6 млн рублей. 

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима и обязал возместить причиненный ущерб.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер едва не лишился 8 млн рублей на Васильевском острове. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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