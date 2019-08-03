Похитивший у петербуржцев 10 млн рублей дроп отправлен в колонию на 5 лет

Фигурант, находясь в составе группировки, работал курьером мошенников.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 20 июля.

В прошлом году фигурант, находясь в составе группировки, работал курьером мошенников. Аферисты звонили своим жертвам и представлялись сотрудниками "Госуслуг", Росфинмониторинга или полицейскими, а затем вынуждали передавать накопления. Всего злоумышленник забрал у потерпевших около 10,6 млн рублей.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима и обязал возместить причиненный ущерб.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер едва не лишился 8 млн рублей на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV