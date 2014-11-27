Бухгалтер из Ленобласти признана виновной в присвоении 35 млн рублей

Суд приговорил женщину к двум годам тюремного заключения в колонии общего режима.

Лужская городская прокуратура Ленинградской области выступила с государственным обвинением в деле против 48-летней женщины, которая раньше не привлекалась к уголовной ответственности. Женщина была признана виновной в хищении доверенной собственности в особо крупных размерах, сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу областной прокуратуры.

Расследование показало, что с декабря 2017 года по июнь 2024 года обвиняемая, будучи бухгалтером у индивидуального предпринимателя в Лужском районе и обладая доступом к банковским счетам своего работодателя, украла свыше 35 миллионов рублей.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к двум годам тюремного заключения в колонии общего режима. Помимо этого, суд постановил конфискацию земельного участка, принадлежащего осужденной.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Ленобласти начала проверку по факту состояния многоквартирного дома.

Фото: Piter.TV