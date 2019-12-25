Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту состояния многоквартирного дома

В случае выявления нарушений будут предприняты необходимые меры.

Прокуратура инициировала проверку состояния многоквартирного жилого дома, находящегося на Привокзальной улице в городе Приозерске. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, в рамках проверки будет проведена всесторонняя оценка деятельности управляющей компании данного дома.

Кроме того, прокуратура изучит оперативность принятия решения о признании здания аварийным и неподходящим для проживания.

В случае выявления нарушений будут предприняты необходимые меры. Ход и итоги проверки, а также вопрос восстановления нарушенных прав жителей остаются под контролем городской прокуратуры, отмечается в заявлении.

Ранее мы сообщили о том, что свалку в Ломоносове ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Общество с ограниченной ответственностью "УК Атмосфера" в Ломоносове сбросило на территорию общего пользования отходы производства и потребления. Речь идет о досках, фанерах, деревянных палетах, мусоре от сноса зданий и другом.

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области