В Петербурге осудили разбойника, угнавшего автомобиль организации с водителем-заложником

Мужчине угрожали ножом, чтобы тот не мешал бандитам похитить продукцию из машины.

Невский районный суд Петербурга приговорил к девяти годам в колонии строгого режима Вугара Мубариза Гусейнова, признанного виновным в разбое. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что в ноябре 2019 года Гусейнов вместе с неустановленным подельником разработал план хищения имущества АО "ТК "Мегаполис". У дома №34 корпус 3 по Шлиссельбургскому проспекту подельники подошли к принадлежащему компании автомобилю "Ford Transit" и напали на его водителя, находящегося в кузове. На мужчину повалили коробки с продукцией, ударили в скулу и приставили к шее потерпевшего нож, потребовав сложить руки за головой. Испугавшийся за жизнь мужчина выполнил требование и позволил Гусейнову вытащить из кармана брюк ключи от машины. Затем злоумышленники открыто похитили иномарку вместе с водителем и коробками с сигаретами, общая стоимостью похищенного оценивается в 1,9 млн рублей.

Приехав в Невский район, разбойники перегрузили продукцию в свой автомобиль, обчистили сумку водителя с деньгами компании, затем подельник Гусейнова некоторое время подержал водителя в закрытом кузове под угрозой ножа, чтобы другой разбойник успел скрыться, и исчез сам. Всего злоумышленники причинили компании ущерб в 2 млн рублей и пострадавшему водителю в 7 тысяч рублей.

Ранее судимый Гусейнов вину не признал.

Ранее мы рассказывали о раскрытом в Ленобласти крупном мошенничестве с присвоением земельных участков.

Фото: Piter.TV