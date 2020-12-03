В Ленобласти раскрыто крупное мошенничество с присвоением земельных участков

Недавно по этому делу проходили обыски в области и городе.

Полицейские раскрыли крупное мошенничество, связанное с земельными участками во Всеволожском районе Ленобласти. На днях именно по этому делу на 13 адресах в Петербурге и области прошли обыски. В пресс-службе ГУ МВД рассказали подробности.

По имеющимся данным, в 2010 и 2014 годах дачному некоммерческому партнерству (ДНП) в массиве "Белоостров" на правах аренды предоставили более 80 гектаров земли. Злоумышленники, действующие от имени одного из ДНП, дали администрации муниципального образования недостоверную информацию и незаконно завладели землей на правах собственности. Уже выяснено, что мошенники присвоили участки на сумму около 4 млн рублей. Задержаны председатель упомянутого ДНП и его соучастник.

Следствие полагает, что соучастник подыскивал малоимущих граждан и за небольшую плату уговаривал оформить доверенность на имя главы дачного кооператива. Согласно документам, однако, земля переходила собственникам бесплатно, а значит незаконно, поскольку собственность получена уже после 1998 года. С этими доверенностями председатель приходил в администрацию, где и присваивали право собственности каждому из номинальных участников ДТП. Позднее такие права собственности переоформлялись на подставных лиц. Также известно, что два года назад главный аферист создал организацию по продаже земли по рыночной стоимости – по цене от 200 тысяч рублей за сотку, а также два участка с элитными домами за 29,5 млн рублей и 43 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что в Тосно поймали мошенника, промышлявшего неоправданно дорогими фильтрами для пенсионеров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД