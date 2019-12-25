В Тосно поймали мошенника, промышлявшего неоправданно дорогими фильтрами для пенсионеров

Пенсионерки заплатили за фильтры по 20 тысяч рублей каждая.

На днях, 15 октября, в Тосно задержали и доставили в полицию 25-летнего мужчину по сообщению о подозрительном человеке. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, менеджер городской обслуживающей организации продавал оборудование для очистки воды.

Днем позже в полиции приняли заявления от двух пенсионерок, к которым наведывался неизвестный, представлявшийся сотрудником коммунальной службы. Пожилых женщин убеждали проверить трубы в квартире, а затем заверяли, что вода не отличается хорошим качеством. Затем аферист предлагал поставить фильтр для очистки воды якобы за полцены – 19 900 рублей, и в квартиру приходил "мастер по установке фильтра". Каждая из пенсионерок отдала мошенникам почти по 20 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Ранее мы писали, что в Петербурге перед судом предстанут телефонные мошенницы.

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