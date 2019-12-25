Петербуржец, свесивший за ноги ребенка из окна 13 этажа, предстанет перед судом

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, свесивший ребенка из окна 13 этажа и избивший его мать. Об этом рассказали в прокуратуре Невского района.

По версии следствия, 37-летний обвиняемый 15 июня 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в д. 5/6 по ул. Белышева угрожал сожительнице убийством, избил её руками и ногами. После чего он схватил ребенка женщины за ноги и вывесил головой вниз из окна комнаты, расположенной на 13 этаже. Потерпевшей удалось убедить обвиняемого достать ребенка из окна и отдать ей.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 3 ст. 30, пп. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv