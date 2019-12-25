Суд Петербурга дал 3 года и 1 месяц условно хулигану, сообщившему о минировании Николевской больницы

Петербургский суд рассмотрел дело мужчины, который пьяным звонил в 112 и сообщал о минировании объектов социальной инфраструктуры.

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в августе прошлого года обвиняемый в алкогольном опьянении позвонил в 112 и сообщил, что здание Администрации Пушкинского района Петербурга заминировано. Однако никаких взрывчатых предметов или веществ там не оказалось.

Далее уже в декабре прошлого года, также в состоянии алкогольного опьянения, он опять позвонил в 112 и сообщил, что здание Николаевской больницы заминировано. Однако и в этот раз правоохранители ничего не обнаружили.

Мужчина вину признал. Суд назначил ему 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее сообщалось, что угрожавший снести топором веревки для сушки белья петербуржец получил штраф 3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV